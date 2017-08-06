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"مميش" يدشن حملة "مدن القناة خالية من فيروس سي"

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مصراوي Masrawy

"مميش" يدشن حملة "مدن القناة خالية من فيروس سي"

04:24 م الأحد 06 أغسطس 2017

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إطلاق حملة موسعة للقضاء على فيروس "سي"، تحت عنوان "مدن القناة خالية من فيروس سي".

وأكد "مميش" في تصريحات صحفية، بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، علاج 2673 حالة في الإسماعيليه بنسبة شفاء 98%، و287 حالة في بورسعيد، مشيرًا إلى بدء مسح الحالات بالسويس في الأول من يوليو، إذ بلغ الحصر المبدئي لعدد الحالات 19150 حالة.

وقال "مميش" إن هيئة قناة السويس تؤدي دورًا مجتمعيًا رائدًا، من خلال توفير مياه الشرب النقية لمدن القناه الثلاث وإنشاء شبكات ومحطات تنقية المياه، كما تشرف الهيئة على إدارة نفق الشهيد أحمد حمدي، وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأشار "مميش" لدعم الرئيس عبد الفتاح ومساندته الدائمة لمشروعات هيئة قناة السويس، من أجل زيادة العائدات وتطوير الأداء، لتقديم أفضل خدمة لحركة التجارة العالمية، ولتظل القناة الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي.

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