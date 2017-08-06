«مورينيو وجوارديولا Vs كونتي».. لمن ستكون الغلبة الموسم المقبل؟

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نجح أنطونيو كونتي، في قيادة تشيلسي الموسم الماضي، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في تاريخه، وهو الأمر الذي يضع كل من بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو تحت ضغط، كبير قبل انطلاق الموسم الجديد في البريميرليج.

ففي موسمهما الأول لم يتمكن بيب جوارديولا من المنافسة على اللقب، واكتفى بإنهاء الدوري في المركز الثالث، وهو المركز الذي لا يتناسب مع طموح النادي، بينما أنهى مورينيو الدوري في المركز السادس مع مانشستر يونايتد.

وخرجت إدارة مانشستر سيتي، لتجدد الثقة في جوارديولا، بعد ذلك الموسم الكارثي مؤكدة على أن المدرب الإسباني يعمل على إعادة بناء الفريق، بينما جددث إدارة مانشستر يونايتد الثقة في جوزيه مورينيو، بعد تتويجه بلقبي كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي وقيادته للفريق للتأهل إلى من جديد إلى دوري أبطال أوروبا.

وبات المدربين مطالبان الآن بتحقيق المزيد في الموسم المقبل، فعلى أقل تقدير المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي حتى شهر مايو المقبل، وإلا سيجدد الثنائي نفسهما خارج مدينة مانشستر.

ويدخل تشيلسي الموسم المقبل باعتباره من أقوى المرشحين للفوز باللقب إلى جانب قطبي مانشستر وتوتنهام، وسيفتقد البلوز لخدمات مهاجمه الإسباني دييجو كوستا، الذي خرج من حسابات كونتي على الرغم من تسجيله 20 هدفًا في 35 مباراة الموسم الماضي في الدوري إلى جانب تسجيله 20 هدفًا في 26 مباراة في موسم 2014- 2015 الذي توج فيه البلوز باللقب.

وتعاقد تشيلسي مع ألفارو موراتا من صفوف ريال مدريد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، لتعويض كوستا، وسيكون المهاجم الإسباني تحت ضغط كبير لإثبات قدرته على اللعب في مركز المهاجم الكلاسيكي في تشيلسي خلفًا لكل من دييجو كوستا، وديديه دروجبا، ونجح موراتا الموسم الماضي في تسجيل 15 هدفًا في 26 مباراة خاضها في الدوري الإسباني من بينها 14 فقط كأساسي أي أنه خاض 1,334 دقيقة ليبلغ معدله التسجيلي هدف كل 88,9 دقيقة وهو معدل مميز للغاية، كما تعاقد البلوز مع كل من تيموي باجايوكو وأنطوينو روديجير.

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وبالنظر إلى مانشستر سيتي نجد أن جوارديولا أنفق حتى الآن 199,7 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء 5 لاعبين من بينهم 3 مدافعين هم كيلي والكر وبينجامين ميندي ودانيلو إلى جانب التعاقد مع حارس المرمى إديرسون.

كما تعاقد السيتي مع متوسط ميدان موناكو بيرناردو سيلفا مقابل 43,6 لينضم إلى كتيبة جوارديولا الهجومية التي تضم كل من كيفين دي بروين ورحيم سترلينج، وديفيد سيلفي وليروي ساني وسيرجيو أجويرو وجابريل خيسوس.

وبناء على مستويات الموسم الماضي، سيكون مستوى السيتي هذا الموسم مرتبط بمدى جودة خط دفاعه، فعلى الرغم من معاناة ذلك الخط بقوة الموسم الماضي، إلا أن جوارديولا لم يتعاقد مع مدافع صريح في الميركاتو الحالي، لا يتواجد في الفريق سوى جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي إلى جانب دائم الإصابات فينسينت كومباني.

وبالنظر إلى مانشستر يونايتد، نجد أن حوزيه مورينيو أبرم العديد من الصفقات المميزة مثل التعاقد مع روميلو لوكاكو الذي سجل 88 هدفًا في الدوري الإنجليزي منذ عام 2012 كأكثر لاعب خلف سيجريو أجويرو، لذلك يعد لوكاكو المهاجم المثالي لتعويض زلاتان إبراهيموفيتش.

كما دعم مورينيو صفوفه من خلال التعاقد مع المدافع فيكتور ليندلوف إلى جانب متوسط الميدان نيمانيا ماتيتش الذي سيمنح بدوره بوجبا حرية كبيرة في الملعب وعدم الالتزام باللعب في المركز رقم 6 أو 8 بل سيصبح في المركز رقم 10 وهو ما سيمنح هجوم مانشستر يونايتد حيوية كبيرة لتسجيل الكثير من الاهداف بعدما سجل الفريق 54 هدفًا فقط الموسم الماضي.

وبالتطرق إلى توتنهام، نجد أن ماوريسيو بوكيتينو نجح في الحفاظ على قوامه الأساسي ولكنه لم يدعم صفوفه بصفقات جديدة مثل باقي الأندية الأخرى المتنافسة على اللقب، وسيكون من المستبعد أن يتمكن السبيرز من إحراز لقب الدوري هذا الموسم.