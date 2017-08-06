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وزير القوى العاملة لمصراوي: إعفاء الشركات المتعثرة من صرف العلاوة الخاصة

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة لمصراوي: إعفاء الشركات المتعثرة من صرف العلاوة الخاصة

03:47 م الأحد 06 أغسطس 2017

وزير القوى العاملة لمصراوي: إعفاء الشركات المتعثرة من صرف العلاوة الخاصة

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يجري حاليًا حصر عدد الشركات التابعة للقطاع الخاص التي التزمت بصرف العلاوة، فضلًا عن حصر الشركات التي امتنعت عن صرفها.

وأوضح سعفان، في تصريح لـ"مصراوي"، عقب توقيع اتفاقيات جماعية مع 5 شركات لصرف العلاوة ونقابة الصناعات الغذائية، أنه تم توجيه كل مديريات القوى العاملة في جميع المحافظات بمتابعة الصرف في الشركات، ولأنه في حالة رصد شركة ممتنعة عن الصرف بإرادتها سيتم اللجوء إلى التفاوض معها لإعطاء العمال حقوقهم.

وأكد وزير القوي العالمة، أنه في حالة امتناع الشركة عن الصرف لظروف اقتصادية سيئة، لن يكون الصرف ملزم عليها وسوف يتم إعفاءها من الصرف.

ووجه محمد سعفان، رسالة لكل أصحاب الأعمال، قائلًا: "عليكم دور مجتمعي مهم في حماية عمالكم في الفترة الحالية"، مضيفًا: "هناك شركات طبقت قرار العلاوة بالفعل، ومنهم من طبقوه بمبالغ أكبر من حدود المبادرة، ونرجو من مختلف الشركات أن يحزو حزو الشركات المطبقة".

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مصراوي Masrawy

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