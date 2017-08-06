مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة ترسل التسجيلات المنسوبة لياسين لاشين إلى النيابة العامة 03:46 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتب- محمد قاسم:قال مصدر مطلع بجامعة القاهرة، إن الجامعة أحالت ملف التحقيقات في اتهام ياسين لاشين، أستاذ الإعلام في واقعة التسجيلات الجنسية وابتزاز الطلاب إلى النيابة العامة.وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن عميدة كلية الإعلام الدكتورة جيهان يسري أعدت مذكرة بما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي واسطوانة بها التسجيلات الجنسية المنسوبة إلى "لاشين"، وأرسلتها إلى رئيس الجامعة لضمها لملف التحقيقات في مجلس التأديب.وأوضح المصدر أن رئيس الجامعة أحال ملف التسجيلات والتحقيقات التي سبق أن أجرتها الجامعة خلال الأشهر الماضية إلى النيابة العامة في لاتخاذ إجراءاتها معه.وأشار المصدر إلى أن "لاشين" موقوف عن العمل ولم يبت في مسألة ارتباطه بالجامعة لحين الانتهاء من التحقيقات، وفقا لقانون تنظيم الجامعات.كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة قال في تصريحات أمس تعليقا على ما التسجيلات المنتشرة: "لن يتم الاكتفاء بالتحقيق الداخلي في الواقعة، حيث سيتم إحالة الموضوع بأكمله للنيابة العامة، والأستاذ له حق الدفاع عن نفسه، وفي حالة ثبوت التهمة عليه، سيتم معاقبته بالعقاب المناسب" ، مشددًا: "سنتخذ أقوى الإجراءات".وقبل تداول التسجيلات، كان "لاشين" يخضع للتحقيقات في الجامعة أمام مجلس التأديب، بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته، لكن لم يتخذ قرارا نهائيا معه.كان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا تسجيل صوتي منسوب للأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ياسين لاشين، أظهر قيامه بمساومة فتاة وإحبارها على ممارسة الجنس.ونشرت فتاة تدعى إسراء المهدي، على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، التسجيل واتهمت فيه لاشين باغتصاب طالبة وممارسة الرذيلة داخل مقر حزب سياسي وإجبارها على التصوير عارية.وقالت مهدي، إن قضيه ياسين لاشين سيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، في مؤتمر صحفي، لم تعلن موعده، مؤكدة أن ما نشر ما هي إلا جزء بسيط من ملف كامل من فساد ياسين لاشين.وذكرت أنها ستتقدم ببلاغ، السبت الموافق 5 أغسطس، للنائب العام، المستشار نبيل صادق، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس حزب 30 يونيو، بممارسه الرذيله داخل مقر حزب سياسي واغتصاب طالبه وتصويرها عارية.وتبرأت كلية الاعلام جامعة القاهرة، من ما نشر ياسين لاشين، وأكدت أن "لاشين" موقوف عن العمل من أبريل الماضي للتحقيق معه فى الجامعة فى واقعة سابقة.وذكرت جيهان يسري عميدة الكلية، في بيان صحفي أمس، أنها ستقوم بكتابة مذكرة حول الواقعة المتداولة حاليا على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وإرسالها للاستاذ الدكتور رئيس الجامعة لضمها لملف التحقيق فى مجلس التأديب.وطالبت العميدة وسائل الاعلام بتحري الدقة وعدم الزج بإسم الكلية فى تصرفات غير مسئولة وان ما تم خارج أسوار الجامعة يحاسب عليه من قام به بعيدا عن اسم الكلية مع اتخاذ الكلية لكافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده".وفى أبريل الماضي، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.

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