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بأوامر البدري.. الأهلي يجدد رغبته في ضم محمود علاء

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بأوامر البدري.. الأهلي يجدد رغبته في ضم محمود علاء بأوامر البدري.. الأهلي يجدد رغبته في ضم محمود علاء

التحرير

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كتب- أحمد محاريق:

علمت «التحرير» من مصدر موثق داخل النادي الأهلي، أنّ حسام البدري، المدير الفني للفريق، أعلن لمسئولي الأحمر رغبته في إتمام التعاقد مع محمود علاء، مدافع نادي وادي دجلة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاءت رغبة البدري، في التعاقد مع اللاعب؛ لتدعيم خط دفاع المارد الأحمر، بعد رحيل أحمد حجازي، لويست بروميتتش، لمدة موسم، على سبيل الإعارة.

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وجدد «علاء» تعاقده مع نادي وادي دجلة، منذ أيام قليلة لمدة 3 مواسم، ليعود اللاعب من جديد والدخول بقوة خلال الساعات الماضية من الأسماء المرشحة لتدعيم خط دفاع القلعة الحمراء.

وبعد تواصل مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي مع إدارة وادي دجلة، طلب الأخير ما يقرب من مليون دولار، ومن المُنتظر أن يتم التفاوض في المبلغ خلال الساعات القليلة المُقبلة.

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التحرير

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