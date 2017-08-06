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الأهلي يكشف عن موقف سعد سمير من مباراة سموحة

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الأهلي يكشف عن موقف سعد سمير من مباراة سموحة الأهلي يكشف عن موقف سعد سمير من مباراة سموحة

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنّ سعد الدين سمير، مدافع الفريق، لن يلحق بمباراة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي ببطولة كأس ؛ بسبب الإصابة.

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وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أنّ سمير مازال يخضع لتنفيذ البرنامج التأهيلي، بسبب معاناته من شد في العضلة الأمامية، مشيرًا إلى أنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة سموحة.

وفي السياق ذاته، أكد «عبد الحفيظ» لحاق المدافع الآخر محمد نجيب بمباراة سموحة، موضحًا أنه قام بتنفيذ برنامج تأهيلي مكثف في الأيام الماضية للتخلص من إجهاد العضلة الخلفية.

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