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«فتحي» يغيب عن مباراة سموحة في نصف نهائي الكأس

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«فتحي» يغيب عن مباراة سموحة في نصف نهائي الكأس «فتحي» يغيب عن مباراة سموحة في نصف نهائي الكأس

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

حصل أحمد فتحي، ظهير أيمن الأهلي، على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية للفريق على مدار الـ48 ساعة الماضية.

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وقال سيد عبد الحفيظ، مدير بالنادي، إنّ غياب فتحي جاء بعد الموافقة على طلبه بالحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة لأسباب خاصة تتعلق باللاعب.

وأضاف «عبد الحفيظ» أنّ موافقة الجهاز الفني للفريق على طلب اللاعب بالغياب عن التدريبات اليومين الماضيين جاء لتأكد غيابه عن الفريق أمام سموحة في مواجهة نصف نهائي كأس المحدد لها الأربعاء المقبل؛ وذلك للإيقاف بسبب الإنذارات.

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