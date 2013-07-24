أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى سيناء يدعمون دعوة السيسى لمواجهة الإرهاب

Google+ Print
أهالى سيناء يدعمون دعوة السيسى لمواجهة الإرهاب أهالى سيناء يدعمون دعوة السيسى لمواجهة الإرهاب

أثار خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسى ردود فعل إيجابية فى الشارع السيناوى بين المواطنين، حيث علت الفرحة وجوه المواطنين، وقال عبد العزيز عبد المجيد: إن خطاب السيسى جاء فى توقيت مناسب للغاية بعد انتشار أعمال العنف فى عدد من المحافظات موضحا أن تفجيرات سيناء أضرت بالاقتصاد القومى لمصر.

من جانبه قال أسامة راضى أحد الشباب إن خطاب الفريق السيسى أعطى رسالة واضحة للإخوان بأن الجيش قادر على حقن الدماء ولكن لم يتدخل ويواجه العنف ومطالبته وقوف الشعب بجوار الجيش لضمان التأييد الكامل للشعب لمواجهة الإرهاب الذى تتعرض له بعض المحافظات.

ويقول الشيخ عيد صباح عويد بدر شيخ قبيلة المزنية خطاب الفريق عبد الفتاح السيسى جاء فى الوقت المناسب وإن الجيش قادر على حقن الدماء ونحن قبائل جنوب سيناء نقف مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب ونفوض الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب.

دعا أحمد الغباشى مدير غرفة المنشآت السياحية بشرم الشيخ دعوا لجميع العاملين بقطاع السياحة لنزول يوم الجمعة لتفويض الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب وعودة الاستقرار البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365