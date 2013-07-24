أهالى سيناء يدعمون دعوة السيسى لمواجهة الإرهاب

أثار خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسى ردود فعل إيجابية فى الشارع السيناوى بين المواطنين، حيث علت الفرحة وجوه المواطنين، وقال عبد العزيز عبد المجيد: إن خطاب السيسى جاء فى توقيت مناسب للغاية بعد انتشار أعمال العنف فى عدد من المحافظات موضحا أن تفجيرات سيناء أضرت بالاقتصاد القومى لمصر.

من جانبه قال أسامة راضى أحد الشباب إن خطاب الفريق السيسى أعطى رسالة واضحة للإخوان بأن الجيش قادر على حقن الدماء ولكن لم يتدخل ويواجه العنف ومطالبته وقوف الشعب بجوار الجيش لضمان التأييد الكامل للشعب لمواجهة الإرهاب الذى تتعرض له بعض المحافظات.

ويقول الشيخ عيد صباح عويد بدر شيخ قبيلة المزنية خطاب الفريق عبد الفتاح السيسى جاء فى الوقت المناسب وإن الجيش قادر على حقن الدماء ونحن قبائل جنوب سيناء نقف مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب ونفوض الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب.

دعا أحمد الغباشى مدير غرفة المنشآت السياحية بشرم الشيخ دعوا لجميع العاملين بقطاع السياحة لنزول يوم الجمعة لتفويض الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب وعودة الاستقرار البلاد.