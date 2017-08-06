البدري يتحدث عن القائمة الإفريقية ومواجهة سموحة

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه أجل الإعلان عن أسماء الثلاثي المنضمين لقائمة الفريق الإفريقية حتى يوم 11 أغسطس الجاري.

وأوضح المدير الفني للأهلي، في تصريحات اليوم الأحد، أنه مستقر على أسماء الثلاثي الذي سيدعم بهم القائمة الإفريقية، ولكن تم تأجيل قيدهم أو الإعلان عنهم لحين غلق باب القيد حسب الموعد الجديد الذي حدده الكاف للأهلي.

وأشار «البدري» إلى أن التأجيل جاء استغلالًا لكل الفرص المتاحة؛ تحسبًا لأية متغيرات أو إصابات تطرأ على العناصر الموجدة.

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وعن مواجهة سموحة بالكأس، أكد «البدري»، على أهمية اللقاء في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وقال «البدري» إنّه واللاعبين يعلمون جيدًا مدى أهمية تلك المباراة، خصوصًا أنها تفصل الأهلي عن الوصول للمباراة النهائية.

وأكد المدير الفني للأهلي، جاهزية جميع اللاعبين لتلك المواجهة، خصوصًا أن فريق سموحة كان أحد المنافسين المميزين على مدار الموسم المنقضي.

وشدد البدري على احترامه للفريق المنافس جيدا، ويدرس كل كبيرة وصغيرة عنه؛ استعدادا لتلك الموجهة المهمة في مشواره نحو لقب كأس مصر.