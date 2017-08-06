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«البدري» يُعلق على معايشة ناشئ الأهلي في أودينيزي الإيطالي

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«البدري» يُعلق على معايشة ناشئ الأهلي في أودينيزي الإيطالي «البدري» يُعلق على معايشة ناشئ الأهلي في أودينيزي الإيطالي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه وافق على سفر أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الشاب؛ لخوض فترة معايشة بفريق أودينيزي الإيطالي بدءا من اليوم.

وأوضح البدري، في تصريحات صحفية، أن المعايشة ستستمر لمدة 10 أيام، وإذا ما لم يجتز «حمدي» تلك الفترة بنجاح سيعود إلى صفوف النادي الأهلي.

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وكشف البدري، أن حمدي من العناصر الشابة المميزة الذي رفض الاستغناء عنها لأي نادٍ مصري، في ظل عروض تلقاها اللاعب، لاسيما وأنه كان يتطلع للاستفادة منه في الموسم الجديد.

وأشار البدري، إلى أنه وافق على رحيل اللاعب لخوض فترة المعايشة باعتباره عرضًا جيدًا لمستقبله، وسيستفيد النادي منه ماديا على النحو الأمثل.

وكان الفريق الإيطالي قد أرسل طلبا للأهلي لخضوع اللاعب لفترة معايشة، تمهيدا للتعاقد معه، حيث تم رفع الأمر للجهاز الفني الذي وافق على السماح للاعب بقضاء فترة معايشة بالنادي الإيطالي، وهو ما وافق عليه، مجلس إدارة الأهلي.

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التحرير

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