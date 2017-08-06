تغريم 5 مخابز ١٠ آلاف جنيه لاعتراضهم على المنظومة الجديدة في بنها

التحرير

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أكد جمال سرحان وكيل مديرية تموين القليوبية، أنه تم تغريم أصحاب ٥ مخابز بلديه بمركز بنها ١٠ آلاف جنيها، وإيقاف ماكينات صرف الخبز لهم بعد إضرابهم وتوقفهم عن إنتاج الخبز اليوم الأحد، واعتراضهم على دفع ٧٥٠٠ جنيهًا كتأمين لصرف الخبز لمدة ٣ أيام وفقًا للمنظومه الجديدة للخبز.

وأضاف "سرحان" في تصريح لـ"التحرير" أن تموين القليوبية حرر محاضر توقف لتلك المخابز، بسبب الربكه الشديده التي حدثت للمواطنين جراء عدم حصولهم على الخبز اليوم وأمس، موضحًا أن المديرية دفعت بسيارت خبز للمواطنين داخل القريتين لمنع الزحام الشديد والتدافع على المخابز الأخرى التي استمرت في العمل.

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وأشار وكيل التموين إلى أن المديرية بصدد إصدار قرار لإلغاء رخص تلك المخابز إذ استمرت في إضرابها، قائلًا: إن "المخابز التي أضربت عن العمل هي (إبراهيم أبو النصر بقرية وروره بمركز بنها، مخبز عطيه أبوزيد وطارق حسيني ووجيه سليمان وأحمد حسن دياب بقرية ميت الحوفيين التابعه لمركز بنها).