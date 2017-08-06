بداية من صباح الغد.. قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة نصر 16 ساعة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات، امتداد رمسيس 1،2،3، مقر وزارة المالية، تعاونيات الجبل الأخضر، معسكرات الآمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعى وضباط الصف، نادى الشرطة، فندق الماسة، أرض المعارض، استاد القاهرة، قاعة المؤتمرات، الحى السادس، مستشفى حميات العباسية)، وضعفها بالحي السابع ومدينة التوفيق، وذلك لمدة 16 ساعة متواصلة.

وأضافت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، ابتداء من الساعة 8 صباح غد الإثنين وحتى الساعة 12 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بأعمال تحويلات خط المياه قطر 800مم بشارع إسماعيل الفنجري والمتعارض مع أعمال كوبري محور الفنجري.

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وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.