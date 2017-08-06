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22 ألف طالب أزهري سجلوا رغباتهم في التنسيق اليوم الأول

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22 ألف طالب أزهري سجلوا رغباتهم في التنسيق اليوم الأول 22 ألف طالب أزهري سجلوا رغباتهم في التنسيق اليوم الأول

التحرير

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فتح موقع بوابة المصرية، تسجيل الرغبات أمام طلبة الثانوية الأزهرية الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمى والأدبي والشعبة الإسلامية، الدور الأول، وذلك لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2017-2018 ابتداء من اليوم الأحد 6 أغسطس ولمدة اسبوع.

من جهته قال الدكتور أحمد حسني، المشرف العام لتنسيق جامعة الأزهر، أن باب التنسيق مفتوح أمام الطلاب على مدار الـ 24ساعة.

وأكد حسني للتحرير، أنه بالنسبة لطلبة الدور الثانى، فسيتم إعادة فتح التنسيق مرة أخرى أمام الناجحين منهم عقب ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني، مؤكدًا أن من تقدم بتظلم وحصل على درجات سيتم ترشيحه طبقًا لدرجاته بعد التعديل، وحال حصوله على درجات عقب ظهور التنسيق سيتم أيضا تعديل ترشيحه طبقا لمجموعه الأعلى.

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 وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى منتصف اليوم بلغ 22 ألف، وأن عدد من لهم حق ترشيح الرغبات ما يزيد عن 77 ألف وهم عدد الطلبة الناجحين بالثانوية الأزهرية.

وتابع :"جامعة الأزهر وفرت ثلاثة معامل للتنسيق، بأفرع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، وذلك للتسهيل على الطلاب تسجيل رغباتهم".

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التحرير

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