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البحرية المصرية تتسلم الغواصة الحربية الثانية "تايب 42" من ألمانيا

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البحرية المصرية تتسلم الغواصة الحربية الثانية "تايب 42" من ألمانيا

03:42 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

تستعد لتسلم الغواصة الحربية الحديثة الثانية ألمانية الصنع، لتدخل الخدمة في القوات البحرية المصرية لتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس كشريان هام للتجارة البحرية الدولية، ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

واحتفلت القوات المسلحة، في 14 أبريل الماضي، بوصول الغواصة الألمانية "طراز تايب 1400/209"، وهي الأولى من ٤ غواصات ستدخل الخدمة بالقوات المسلحة خلال العام الحالي. تم التعاقد على الغواصة في ديسمبر ٢٠١١، وبدأت أعمال البناء بترسانة شركة (TKMS) الألمانية واستغرق البناء ٥٧ شهرًا.

ومن المقرر أن يتم تسليم الغواصة الثانية ورفع العلم المصري عليها خلال اليومين المقبلين، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الغواصة الجديدة في توقيت قياسي، وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات.

.وبحسب بيان، فإن الغواصة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 73:60 مترًا، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتدعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

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