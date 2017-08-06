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مرصد الإسلاموفوبيا يدين تفجير مسجد ولاية مينيسوتا الأمريكية

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مصراوي Masrawy

مرصد الإسلاموفوبيا يدين تفجير مسجد ولاية مينيسوتا الأمريكية

03:33 م الأحد 06 أغسطس 2017

مرصد الإسلاموفوبيا يدين تفجير مسجد ولاية مينيسوتا الأمريكية

دار الافتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء تفجير مسجد دار الفاروق بولاية مينيسوتا الأمريكية، السبت، الخامس من أغسطس الجاري وحذَّر من خطورته.

وأشار المرصد في بيان له الأحد، إلى أن الحادث يأتي في إطار تصاعد حدة ظاهرة الإسلاموفوبيا بالولايات المتحدة وزيادة جرائم الكراهية والاعتداء على المسلمين والمساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. ويعدُّ هذا الحادث تطورًا نوعيًّا إذا استخدمت فيه قنبلة حارقة.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا الحكوماتِ والمنظماتِ الغربيةَ إلى اعتبار الاعتداء على المساجد وتدنيسها جرائمَ كراهية وعنصرية، مع ضرورة التصدي لها بكل قوة. ودعا المرصد المؤسساتِ الإسلاميةَ في الغرب إلى استخدام كل الأدوات القانونية والإعلامية لمواجهة هذه الجرائم.

وطالب المرصد بملاحقة مروجي خطاب الكراهية ضد المسلمين في أمريكا وأوروبا؛ لأن الدعوات المحرضة على الكراهية التي تتزايد ربما تقوض التماسك الاجتماعي في أمريكا والغرب بشكل عام، وذلك ما تسعى إليه التنظيمات الإرهابية بمختلف مشاربها واتجاهاتها وتعمل على تأجيجه والاستفادة منه في تجنيد مزيد من الشباب، لتحقيق مخططاتها الشيطانية التي تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في العالم.​

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