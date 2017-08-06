بالصور.. محافظ قنا يفتتح عددًا من محطات مياه الشرب بـ26 مليون جنيه

قنا - عبدالرحمن القرشي:

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، عددًا من محطات مياه الشرب بمدن المحافظة، بتكلفة 26 مليون جنيه.

حضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب، والمهندس سيد ربيع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والسكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا إن افتتاح تلك المحطات يهدف إلى رفع ضغط مياه الشرب داخل الشبكات بمناطق الخدمة، ومن ثم وصول المياه بشكل دائم لكافة المنازل بالقرى، مشيرًا ان قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا.

وأوضح أن حجم الاستثمارات بقطاع مياه الشرب بلغ 3 مليارات و677 مليون و200 الف جنيه، منها 2 مليار و894 مليون جنيه لمد خطوط وشبكات الصرف الصحي بعدد من مدن وقرى المحافظة و783 مليون و200 ألف جنيه لإنشاء محطات مياه شرب جديدة، وعمل توسعات ورفع كفاءة عدد من المحطات القائمة.