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في هذه الدولة.. وظيفة شاغرة بمليون دولار

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مصراوي Masrawy

في هذه الدولة.. وظيفة شاغرة بمليون دولار

03:21 م الأحد 06 أغسطس 2017

في هذه الدولة.. وظيفة شاغرة بمليون دولار

في هذه الدولة.. وظيفة شاغرة بمليون دولار

كتب- مصراوي:

في رحلة للبحث عن عالم موازي، قامت الصين بعمل مشروع  أكبر تلسكوب راديوي في العالم، يسعى لتفقد وجود  أي حياة خارج كوكب الأرض ، ومن أجل ذلك أعلنت عن  وظيفة شاغرة براتب سنوي يصل إلى مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.

وضعت الصين مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي سيشغل المنصب، أهمها أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 20 سنة.

ويجب على من سيحصل على الوظيفة أن يكون قد شغل منصباً قيادياً في مشروعات خاصة بالتلكسوب الراديوي، ولديه الكثير من الخبرة الإدارية.

كما يجب أن يكون قد وصل لدرجة أستاذية، في مؤسسة أبحاث كبيرة أو في جامعة، وفق ما ذكر موقع "ديلي غالاكسي".

يشار إلى أن هذا التلسكوب هو الأكبر في العالم، إذ يصل قطر دائرة الصحن الخاص به إلى 500 متر.

وتسعى الصين لأن تكون أو من يتوصل لحقيقة وجود حياة خارج كوكب الأرض من خلال هذا التلسكوب، الذي وضع في منطقة لا توجد أي قرى أو حياة حولها لمسافة لا تقل عن 5 كيلومترات، لتسهيل مهمته بالتقاط موجات الراديو من الفضاء، دون تشويش.

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مصراوي Masrawy

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