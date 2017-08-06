أفضل 10 أجهزة «لاب توب» في العالم خلال 2017 حتى الآن

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استطاعت أجهزة الكمبيوتر المحمولة "لاب توب" أن تحقق معدلات انتشار واسعة على مستوى العالم، يفوق الشكل التقليدي لأجهزة الحاسب الآلي، والذي يتكون من قطع عديدة، لا سيما وأنه سهل النقل والحمل.

وفي هذا السياق، يقدم موقع "ذا فيرج" أفضل مجموعة من أجهزة اللاب توب الموجودة خلال عام 2017 حتى الآن، وهي..

مايكروسوفت Surface Laptop

يصنف كأفضل جهاز لاب توب في العالم بالوقت الحالي، وإن كان يعيبه اعتماده على متجر ويندوز لتحميل التطبيقات المختلفة، ويعتمد الجهاز الذي يمتلك شاشة مقاسها 13.5 بوصة على ويندوز 10S الشهير، ويمكن ترقيته خلال العام الجاري ليعمل بالنسخة 10 Pro من نظام التشغيل الشهير، وحصل على تقييم إجمالي 8.8 من إجمالي درجة نهائية 10، ويصل سعره إلى 1000 دولار أمريكي.

أبل ماك بوك برو

حصل في قائمة "ذا فيرج" على تقييم إجمالي 8.6، ويعد واحدا من أفضل الأجهزة العالمية وحامل راية شركة "أبل" للمنافسة في مجال أجهزة اللاب توب، ويعرض بشاشة مقاسها 13 بوصة، ويصل سعره إلى 1300 دولار أمريكي.

أبل ماك بوك برو "تاتش بار"

على الرغم من زيادة إمكاناته قياسًا بالنسخة غير المزودة بإمكانية التعامل باللمس، فإنه حصل تقييم أقل من النسخة العادية، حيث يعرض الجهاز الذي يحمل شاشة 13 بوصة، بسعر 1700 دولار، وبتقييم إجمالي 7.6.

HP Specre X360

حصل على تقييم إجمالي 8.9، ويعرض بسعر 1600 دولار، ويتمتع بشاشة مقاسها 13 بوصة، كما ساعده تصميمه الخارجي وإمكانات البطارية على أن يحصد نجاحًا كبيرًا على مستوى التقييم.

أبل ماك بوك

نجح في الحصول على تقييم إجمالي 8.2، ويعرض بسعر 1300 دولار، ويتمتع بشاشة مقاسها 13 بوصة، ساعدته بشكل رئيسي في إرضاء المستخدمين على مستوى العرض.

BLADE

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ساعده أداؤه المرتفع في تشغيل الألعاب، وحصل على تقييم إجمالي 8، ويعرض اللاب توب ذو الشاشة التي يصل مقاسها إلى 14 بوصة، بسعر 1900 دولار.

ديل XPS 13

يتمتع بشاشة مقاسها 13 بوصة، بقدرات كبيرة على العرض المبهر، ويعرض في الأسواق العالمية بسعر 1000 دولار، وحصل على تقييم إجمالي 7.

أبل ماك بوك برو "تاتش بار"

يتمتع بشاشة عرض مقاسها 15 بوصة، وحصل على تقييم إجمالي 8.2، ويعرض في الأسواق بسعر 2400 دولار، ليكون أغلى أجهزة القائمة.

لينوفو يوجا 910

يتوافر بشاشة عرض مقاسها 13.9 بوصة، وحصل على تقييم إجمالي 8، ويعرض في الأسواق بسعر 1900 دولار.

مايكروسوفت Surface Book Performance Base

يتمتع بشاشة عرض مقاسها 13.5 بوصة، وحصل على تقييم إجمالي 8.3، ويعرض في الأسواق بسعر 2300 دولار.

انفوجراف| أفضل 10 أجهزة لاب توب في 2017 حتى الآن

تصميم| محمد مصطفى