أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زعيم أكبر حزب معارض في إسرائيل يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زعيم أكبر حزب معارض في إسرائيل يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

03:31 م الأحد 06 أغسطس 2017

زعيم أكبر حزب معارض في إسرائيل يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

تل أبيب - (د ب أ):
دعا آفي جاباي زعيم حزب العمل، أكبر حزب معارض في إسرائيل، اليوم الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، وذلك بعد يومين من موافقة أري هار كبير مستشاري نتنياهو سابقا على الظهور كشاهد في تحقيقي فساد ضد رئيس الوزراء.

وقال جاباي، الذي تم انتخابه مؤخرا، لإذاعة الجيش :"كان ينبغي أن يحدث هذا قبل عام".

ويخضع نتنياهو لتحقيق لقبوله هدايا بشكل غير قانوني من رجال أعمال ولمحاولته ممارسة تأثير على التغطية الإعلامية في إسرائيل بصورة غير قانونية.

ووفقا للتقارير الإعلامية، تركز القضية الأولى على رئيس الوزراء وزوجته ساره اللذين يشتبه بقبولهما هدايا عبارة عن عبوات من السيجار والنبيذ تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الشيكل من منتج أفلام إسرائيلي.

وفي القضية الثانية، يجرى التحقيق مع نتنياهو لاتهامات بالتفاوض من أجل تغطية مؤيدة له في صحيفة يديعوت أحرنوت المعروفة بانتقادها للحكومة مع ناشر الصحيفة.

وتبلغ قيمة الدولار 4 شيكل تقريبا.

ورفض نتنياهو في بيان أمس الأول الجمعة الاتهامات، ووصفها بأنها "ضجيج في الخلفية".

وزادت التكهنات بأن نتنياهو قد يواجه اتهامات جنائية بعد توصل هارو إلى اتفاق مع الشرطة أمس الأول الجمعة للشهادة في التحقيقات مقابل تخفيف العقوبة عنه في قضية أخرى تجري الشرطة حاليا تحقيقات بشأنها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية على حي "الشيخ جراح" بالقدس

    أخبار

  • اتهامات الرشوة والاحتيال تحاصر نتنياهو والمعارضة تطالبه بالتنحي

    أخبار

  • الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وينهي حل الدولتين

    أخبار

  • نتنياهو يضع حجر أساس لوحدات استيطانية غرب بيت لحم

    أخبار

إعلان

1257399e48.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"