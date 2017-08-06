باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه الضربة الثالثة لبرشلونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخل باريس سان جيرمان، في حرب كبيرة مع برشلونة في الميركاتو الحالي، بعدما رفض فكرة التفاوض على بيع نجمه ماركو فيراتي لصفوف العملاق الكتالوني، قبل أن ينقض على نجم البرسا نيمار من خلال تفعيل شرطه الجزائي وشراءه مقابل 222 مليون يورو.

ويبدو أن باريس سان جيرمان، لن يكتفي بهذا الأمر بل يرغب في الدخول في صراع جديد مع برشلونة من أجل شراء متوسط ميدان نيس جين ميشيل سيري الذي يرغب البرسا في الحصول على خدماته.

وبالنظر إلى صعوبة تعاقد برشلونة مع فيراتي بسبب رفض باريس سان جيرمان، إلى جانب صعوبة الحصول على اللاعب البرازيلي بالوينيو نظرًا للأموال التي يحصل عليها في الدوري الصيني، بات برشلونة مهتمًا بالتعاقد مع سيري الذي سيتكلف ثمنه ما بين 25 إلى 30 مليون يورو.

شاهد أيضا

وفي حال دخل باريس سا جيرمان بقوة في الصفقة، فمن الوارد أن يبدأ برشلونة الموسم الجديد بدون التعاقد مع متوسط ميدان جديد، وهو المركز الذي كان يرغب العملاق الكتالوني في تدعيمه بقوة قبل بداية الموسم الجديد.

ويعاني برشلونة بقوة في الميركاتو الحالي حيث فشل حتى الأن في التعاقد مع مدافع ريال سوسيداد إينيجو مارتينيز، كما لم يتمكن حتى الأن من التعاقد مع فيليب كوتينيو لاعب ليفربول لإسعاد الجماهير بأي خبر سار.