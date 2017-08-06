النني أساسيًا مع آرسنال في مواجهة تشيلسي بالدرع الخيرية

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يلتقي اليوم تشيلسي وآرسنال، في لقاء الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي، حيث يشارك البلوز في هذه المباراة كبطل للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يشارك الريدز باعتباره بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح آرسنال في التتويج باللقب في 14 مناسبة، مقابل فوز تشيلسي 4 مرات فقط آخرها عام 2009.

وأعلن المدربان أنطونيو وكونتي وآرسين فينجر، تشكيلهما لمواجهة اليوم كالأتي:

آرسنال

حراسة المرمى: تشيك.

خط الدفاع: هولدنج - ميرتساكر - مونريال - بيليرين

خط الوسط: النني - تشاكا - تشامبرلين

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خط الهجوم: أيوبي - ويلبيك - لاكازيت

تشيلسي

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: أزبلكويتا - لويز - كاهيل

خط الوسط: موزيس - فابريجاس - كانتي - ألونسو - ويليان

خط الهجوم: باتشواي - بيدرو