القاهرة: من 70 لـ180 أسرة تنتقل لـ"الأسمرات" يوميًا.. والإبلاغ عن المتلاعبين

كتبت- ندى الخولي:

قال عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن مدينة الأسمرات حاليًا تم شغلها بحوالي 4000 أسرة من سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، وأن جهاز المدينة يستقبل يوميًا من 70 إلى 180 أسرة من أحياء منشاة ناصر والسيدة زينب وغرب مدينة نصر ودار السلام ومصر القديمة والخليفة بالإضافة إلى المنتقلين إليها من مثلث ماسبيرو.

وطالب المحافظ، خلال اجتماعه الدوري لمتابعة أعمال تسكين مدينة الأسمرات المرحلة الأولى والثانية، لجان الحصر والتدقيق بالأحياء التي يتم نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة منها بالالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المقررة والحياد التام مع حسن معاملة المواطنين في استقبال المستندات والأوراق المطلوبة منهم والتحري عنها بجدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومباحث شرطة المرافق وتحديد المستحقين.

وأكد عبد الحيمد، أنه لن يسمح بالتفريط في أي وحدة سكنية من المساكن التي تقيمها الدولة لغير المستحقين لها وإحالة أي موظف أهمل في عمله أو لم يتحرى الدقة المطلوبة في التحقيق من الاستحقاق للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.

وأشار المحافظ، إلى أنه مقرر الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى والثانية من الأسمرات نهاية شهر أكتوبر القادم، وتضم 11 ألف وحدة سكنية تقريبًا مجهزة ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن مدينة الأسمرات تعد من أهم المشروعات السكنية التي أقيمت حيث تضم بمراحلها الثلاثة أكثر من 18 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشائها كمجتمع متكامل الخدمات يضم المدارس والوحدات الصحية والثقافية والملاعب والأسواق والمحلات مع توفير وحدات نقل داخلية لتيسير الانتقال للمواطنين وتحقيق مجتمع مستقر أمن لقاطنية.

حضر اللقاء اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والعميد محسن صلاح، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء المعنيين، ومأموري أقسام الشرطة بالأحياء المعنية.​