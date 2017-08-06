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مصرع طفل صعقا بالكهرباء في نادي "إيرو سبورت" التابع لمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في نادي "إيرو سبورت" التابع لمطار القاهرة

03:19 م الأحد 06 أغسطس 2017

نادي ايروسبورت

كتب- طه عبيد:

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء في نادى إيرو سبورت، التابع لوزارة الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي، ،وتم القبض على عدد من قيادات النادى للتحقيق في ملابسات الواقعة وتسليم الجثمان لأسرته لدفنه.

وقالت مصادر مطلعة، إن إدارة الحفلات بنادي إيرو سبورت والموجود في حرم مطار القاهرة، قامت بالاتفاق على إقامة حفل زفاف بمنطقة الألعاب داخل النادي، وهي غير مؤهلة لإقامة حفالات بداخلها.

وأضافت المصادر خلال تجهيزات حفل الزفاف، قام المسئول عن الدي جي بحفل الزفاف بأبلاغ الفنيين لتوصيل مصدر كهرباء، أبلغوه بتوصيلها من أحد الأعمدة داخل حديقة النادي، وأثناء تواجد الطفل "مازن أشرف" 8 سنوات بصحبة أسرته داخل النادي تعرض للصعق الكهربائي من عمود الإنارة نتيجة ماس كهربائي.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الجثمان إلى مستشفى للطيران، وتم القبض على قيادات النادي فى إطار التحقيق، وأفرجت النيابة عنهم بضمان عملهم.

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مصراوي Masrawy

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