أسباب تخلي 7 فنانات عن الحجاب.. إحداهن: جالي صداع نصفي وأخرى: شعري وقع

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"حرية شخصية ولا أسمح لأحد بالتدخل في قراراتي"، شعار رفعه بعض الفنانات اللاتي أثرن الجدل بعد خلع الحجاب مما عرضهن للانتقاد من قبل الكثيرين، وهو ما دفع بعضهن إلى توضيح أسباب ذلك، في حين رفضت أخريات التحدث في الأمر أو التوضيح لجمهورها سبب تخليها عن الحجاب.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانات اللاتي كشفن عن سبب خلعهن الحجاب..

1- عفاف رشاد

بعد عامين فقط من ارتدائه، تخلت الفنانة عفاف رشاد، طليقة المنتج محمد السبكي، عن الحجاب، حيث ظهرت في مايو من العام الماضي بدونه في إحدى الفعاليات الفنية في نادي سموحة بالإسكندرية، مما جعل البعض يتساءل عن أسباب قيامها بذلك، وهو ما كشفته أمس السبت، في لقاء مع الإعلامي محمد سعد، مقدم برنامج "هوليوود الشرق"، موضحة أنها خلعت الحجاب لأسباب صحية حيث أصيبت بـ"الصداع النصفي" مما استدعى خلعه، وقالت: "الحجاب حجاب القلب، ممكن أبقى لابسة حجاب وأعمل حاجة تغضب ربنا".



2- شاهيناز

بعد مرور 10 سنوات على اعتزال الغناء وارتداء الحجاب، تخلت المطربة شاهيناز مؤخرًا عنه، وقالت شاهيناز عن هذا القرار في تصريحات صحفية سابقة: "رجعت لشكلي المعتاد والغناء مجالي"، موضحة أن السبب في اتخاذها هذا القرار عدم قدرتها على التخلي عن الغناء ورغبتها في العودة مرة أخرى للشكل الذي اعتاد عليه جمهورها.

3- زيزي مصطفى

والدة الفنانة "منة شلبي"، صرحت في وقت سابق بأنها خلعت الحجاب بأمر من الطبيب بسبب مشكلات في رأسها، وقالت في حوار لإحد المجلات الفنية: "كل ما حدث أنني فوجئت منذ فترة بتساقط شعري، وعندما ذهبت إلى طبيبة أمراض جلدية متخصصة نصحتني بتهوية شعري من آن لآخر؛ لأن الحجاب أثر عليه".

4- عبير صبري

فيلم "فلاح في الكونجرس" عام 2002 كان آخر مشاركة للفنانة عبير صبرى قبل إعلانها اعتزالها المؤقت وارتداء الحجاب والاتجاه لتقديم البرامج؛ إلا أنها عادت للسينما مرة أخرى عام 2010 بدون حجاب في عدة أعمال، مثل فيلم "أحاسيس" و"نور عيني" و"عصافير النيل"، وغيرها.

وعن السبب في خلع الحجاب، قالت "صبري" في تصريحات صحفية سابقة إنها أقدمت على تلك الخطوة للعودة إلى العمل بدلا من الجلوس في المنزل، لأن "العمل عبادة"، وأكدت أنها ليست نادمة على تلك الخطوة.

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5- إيمان العاصي

عقب زواجها من رجل الأعمال "نبيل سمير زانوسي"، أعلنت الفنانة إيمان العاصي في عام 2011 اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، وصرحت بأنها لا تشاهد التليفزيون وتحرص على أداء الصلاة في مواعيدها وتوطد علاقتها بربها. ولكنها عادت إلى الأضواء مرة أخرى بدون حجاب بعد أن انفصلت عن زوجها.

وقالت "العاصي" عن سبب خلع الحجاب في لقاء سابق ببرنامج "الليلة دي" مع الإعلامية "أروى" عبر فضائية "سي بي سي"، إنها لم تجد نفسها مؤهلة على المستوى النفسي أو العاطفي لارتداء الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تحصن نفسها ضد كل الإغراءات والضغوط النفسية والأدوار الفنية التي تعرض عليها لأنها تحب الفن.

6- سوسن بدر

كشفت الفنانة "سوسن بدر" سابقًا أنها ارتدت الحجاب في عام 1992 عقب الزلزال الغنيف الذي ضرب مصر، ولكنها خلعته بعدها بعامين تقريبًا، وقالت عن سبب ذلك في لقاء سابق ببرنامج "بين اتنين" عبر قناة "المحور" في عام 2014، إنها اقتنعت بأن التغير في السلوك أهم من تغير الشكل والمظهر، وقالت: "تجربة ارتداء الحجاب وخلعه كانت تجربة رائعة.. سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".



7- حنان ترك

الفنانة المعتزلة حنان ترك اضطرت إلى خلع الحجاب في عام 2006، وأوضحت صحيفة "الاتحاد الإماراتية" أن السبب في ذلك تصوير المشاهد المتبقية من فيلم "أحلام حقيقية"، حيث اضطرت "حنان" إلى خلع الحجاب لتأدية مشاهدها خاصة بعد أن أجبرها المخرج محمد جمعة والشركة المنتجة على إتمام العمل، وبعد الانتهاء من التصوير عادت "حنان" إلى حجابها مرة أخرى ولا تزال متمسكة به وبقرار اعتزال الفن حتى الآن.