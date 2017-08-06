بالصور.. "سوهاج" تبحث تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية
بالصور.. "سوهاج" تبحث تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية
03:11 م الأحد 06 أغسطس 2017
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سوهاج – عمار عبد الواحد:
عقد المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، اجتماعًا، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، بشأن تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، ومروة محجوب، مسئولة البنك الدولي، وعدد من خبراء البنك الدولي.
وقال "شلبي" في تصريحات صحفية، إن فريق من الخبراء والمختصين بتطوير برنامج المراكز التكنولوجية يراجعون متطلبات الحصول على صور ملفات التراخيص من المدن الثلاث "حي شرق سوهاج، مركز طما، مركز البلينا"، بهدف تطوير العملية وتحسين الخدمات المقدمة.
وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أنه سيعقدون ورش عمل مع المعنيين بتلك المراكز ومسئول الرخص ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسية بمراكز "حي شرق، طما، البلينا" وعدد من طالبي الخدمات الهندسية، لتقليل الإجراءات والفترة الزمنية للحصول على الخدمات الجماهيرية وخاصة تراخيص المباني والمرافق.
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