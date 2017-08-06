الخارجية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية على حي "الشيخ جراح" بالقدس تطهير عرقي

رام الله - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء منزل عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، الذي يأتي في سياق عمليات تهجير الفلسطينيين من الحي المذكور كما حصل مع عائلات حنون والغاوي والكرد التي طردت من منازلها.

كانت سلطات الاحتلال قد سلمت عائلة شماسنة، إخطارا يلزمها بإخلاء المنزل الذي تسكن فيه منذ عام 1964، وبموجب "قرار" صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية واستنفاد كافة الإجراءات القضائية، بحجة أن ملكية المنزل تعود لسكان يهود، علما بأن العائلة التزمت بدفع إيجار المنزل بانتظام حتى يومنا هذا.

واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، هذا القرار الاحتلالي العنصري جزء من عمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بهدف تهويد حي الشيخ جراح وغيره من أحياء المدينة المقدسة.

وأشارت الوزارة إلى أن ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، يواصل تصعيد إجراءاته القمعية والتنكيلية بحق المواطنين المقدسيين، كجزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.