مفتي الجمهورية: الإسلام يحض على احترام مكانة العلماء وتقديرهم

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإسلام دين العلم والمعرفة، لافتًا إلى أنه يدعو أتباعه دائمًا إلى طلب العلم والحث عليه بل جعل طلب الإنسان المسلم للعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لقول الرسول "صلى الله عليه وسلم": "طلب العلم فريضة على كل مسلم".

وتوجه مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسىي ولجموع الشعب المصري العظيم بعلمائه وأساتذته وطلابه بمناسبة الاحتفال بـ"عيد العلم" الذي يوافق 6 أغسطس من كل عام.

وقال علام، في بيانً له، الأحد، بهذه المناسبة: "إن الشريعة الإسلامية تدعونا إلى طلب العلم واحترام مكانة العلماء حيث أمرنا المولى عز وجل بتعمير هذا الكون والتدبر في آياته واستغلال خيراته وثرواته مصداقًا لقول المولى عز وجل: "وسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وقوله تعالى أيضا ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ".

وأضاف مفتي الجمهورية:"فلا غريب أن نجد أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم " إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"، ما يعكس قيمة ومكانة العلم والقراءة والمعرفة في الدين الإسلامي الحنيف".

واستطرد مفتي الجمهورية: "وتوجيه القرآن الكريم في هذا الصدد هو تأكيد لروح المنهج العلمي الصحيح الذي يدفع الإنسان إلى محاولة استكشاف ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس من الثقة بقدرة الله تعالى الذي "علم الإنسان مالم يعلم".

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن المولى عز وجل يدعونا إلى احترام مكانة العلماء وتقديرهم لما لهم من منزلة عظيمة مصداقًا لقوله تعالى: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الدلائل على أن الإسلام يشجع ويحث على العلم وطلبه كثيرة ومنها آيات عديدة في القرآن الكريم، والأحاديث النبوية في السنة المطهرة ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَن سَلَكَ طَرِيـقـَاً يَلتَمِسُ فيهِ عِلمَاً سَهَّلَ اللهُ لهُ بِهِ طريقاً إلى الجَنَّةِ".