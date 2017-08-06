أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

في ذكرى افتتاحها.. مفتي الجمهورية: قناة السويس إنجاز تاريخي بكل المقاييس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في ذكرى افتتاحها.. مفتي الجمهورية: قناة السويس إنجاز تاريخي بكل المقاييس

03:07 م الأحد 06 أغسطس 2017

في ذكرى افتتاحها.. مفتي الجمهورية: قناة السويس إنجاز تاريخي بكل المقاييس

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح ، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي توافق 6 أغسطس من كل عام.

وقال علام، في بيانٍ له الأحد: "إن شق طريق بحري ضخم في الصحراء في زمنٍ قياسي، بأيدٍ ومساهمات مالية مصرية خالصة، هو إنجاز تاريخي بكل المقاييس يعكس التقاء الإرادة القوية والقيادة الحكيمة بإرادة وجهد الشعب المصري العظيم".

وأكد مفتي الجمهورية، في نص البيان، أن الشعب المصري العظيم قادر على صناعة المستحيل وقهر التحديات والصعاب، وأن انجاز هذه القناة يعكس قوة إرادته في قهر المستحيل.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يدعونا لاستلهام روح التحدي والإصرار والعزيمة لاستكمال بناء الدولة القوية وتثبيت أركانها واستمرار العمل الدؤوب لتحقيق التنمية والاستقرار حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم.

وطالب الدكتور شوقي علام، جميع أبناء الشعب المصري إلى التكاتف التام في مواجهة المخاطر التي تواجه الدولة، وفي مقدمتها جماعات الظلام والإرهاب، والعمل سوياً على اقتلاع جذورها الشيطانية.

ودعا مفتي الجمهورية، جميع المواطنين وأفراد الشعب المصري إلى مواصلة العمل والإنتاج والتكاتف التام لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات في أرض الكنانة حتى ترتقى إلى مكانتها اللائقة بين الأمم.

ويحل اليوم الذكرى الثانية على افتتاح قناة السويس الجديدة، التي شارك السيسي في افتتاحها العام الماضي، 6 أغسطس من العام الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوطنية للإعلام يكلف بإعداد خرائط متميزة لتغطية احتفال ذكرى افتتاح

    أخبار

  • ​المفتي ناعياً علي السمان: "خسرنا قيمة كبيرة أسهمت في نشر سماحة الإسلام"

    أخبار

  • المفتي يدين الهجوم الإرهابي على كمين إسنا بالأقصر

    أخبار

  • "الأعلى للإعلام": إعداد وثيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إعلانات

    أخبار

إعلان

9b84846ede.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)