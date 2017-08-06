في ذكرى افتتاحها.. مفتي الجمهورية: قناة السويس إنجاز تاريخي بكل المقاييس

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي توافق 6 أغسطس من كل عام.

وقال علام، في بيانٍ له الأحد: "إن شق طريق بحري ضخم في الصحراء في زمنٍ قياسي، بأيدٍ ومساهمات مالية مصرية خالصة، هو إنجاز تاريخي بكل المقاييس يعكس التقاء الإرادة القوية والقيادة الحكيمة بإرادة وجهد الشعب المصري العظيم".

وأكد مفتي الجمهورية، في نص البيان، أن الشعب المصري العظيم قادر على صناعة المستحيل وقهر التحديات والصعاب، وأن انجاز هذه القناة يعكس قوة إرادته في قهر المستحيل.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يدعونا لاستلهام روح التحدي والإصرار والعزيمة لاستكمال بناء الدولة القوية وتثبيت أركانها واستمرار العمل الدؤوب لتحقيق التنمية والاستقرار حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم.

وطالب الدكتور شوقي علام، جميع أبناء الشعب المصري إلى التكاتف التام في مواجهة المخاطر التي تواجه الدولة، وفي مقدمتها جماعات الظلام والإرهاب، والعمل سوياً على اقتلاع جذورها الشيطانية.

ودعا مفتي الجمهورية، جميع المواطنين وأفراد الشعب المصري إلى مواصلة العمل والإنتاج والتكاتف التام لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات في أرض الكنانة حتى ترتقى إلى مكانتها اللائقة بين الأمم.

ويحل اليوم الذكرى الثانية على افتتاح قناة السويس الجديدة، التي شارك السيسي في افتتاحها العام الماضي، 6 أغسطس من العام الماضي.