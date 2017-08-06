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​الصحة تطلق حملة لمسح الأمراض المزمنة غير المعدية بجميع المحافظات 02:40 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتب - أحمد جمعة:أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة المسح التدريجي للأمراض المزمنة غير المعدية، والتي تستهدف الوصول لمعدلات انتشار أمراض السكر والضغط والسمنه، بجميع محافظات الجمهورية.وأوضحت الدكتورة علا خيرالله، مدير وحدة الأمراض غير المعدية بالوزارة، أنه سيتم من خلال الحملة إجراء المسح على عينه من جميع فئات السكان على مستوى الجمهورية.وأشارت "خيرالله" إلى أن الحملة ستبدأ بمحافظات الصعيد من منتصف شهر اغسطس الجاري حتي تصل الي محافظه أسوان، موضحة أنه تم إطلاق الحملة بمحافظتي القاهرة والجيزة، الأربعاء الماضي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية.وأضافت خيرالله، في بيان الأحد، أن المسح سيتم على ثلاث خطوات متتابعة تبدأ بعمل استبيان يتم من خلاله الوقوف علي العادات الصحية وعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير المعدية ويقوم بإجرائها أحد الباحثين التابعين للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.ولفتت مدير وحدة الأمراض​، أن الخطوة الثانيه تشمل القياسات الفيزيائية وهي الطول والوزن ومعامل كتلة الجسم، وضغط الدم، فيما تتمثل الخطوة الأخيرة في إجراء تحليل لنسبة السكر والكوليسترول بالدم وأخذ عينة من البول لقياس نسبة الملح به.وأشارت خير الله إلى أنه يقوم بالخطوتين الثانية والأخيرة فرق طبية مدربة على القياسات وإجراء التحاليل بأحدث الأجهزه طبقا للمعايير القياسية والتي تقوم بإصدار النتيجه علي الفور دون الحاجه الي نقل عينات الدم الي المعمل.وتابعت مدير وحدة الأمراض غير المعدية أنه سيتم رصد وجمع البيانات بواسطة أجهزة "التابلت"، كما يتم عمل متابعة يومية للتسجيل من خلال فريق مركزي بجانب فرق المتابعة اليومية والذي يقوم بالمرور الميداني للتأكد من سير العمل على الوجه الأكمل.من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا المسح يعتبر من أهم المسوح الصحية التي يتم إجراؤها كل خمس سنوات طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والذي يصدر عنه نتائج مهمة توضح نسب انتشار أمراض السكر والضغط والسمنة، وعوامل خطورتها بكل محافظة، الأمر الذي يعين متخذي القرار على توجيه خدمات الرعاية العلاجية، والتوعية الصحية اللازمة للمحافظات الأكثر احتياجًا.

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