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مخاطر تناول "القرفة" بكثرة.. منها "الحساسية وارتفاع درجة الحرارة" 02:35 م الأحد 06 أغسطس 2017

مخاطر تناول "القرفة" بكثرة.. منهم "الحساسية وارتف

كتب - هشام عواض:أعشاب القرفة لها استخدامات عديدة سواء في طهي الطعام أو تناولها دافئة، وكذلك في الأغراض العلاجية والجمالية، وتعتبر رائحتها من أكثر الروائح المهدئة، إلا أن الإكثار في تناولها له مخاطر صحية.ذكر موقع "boldsky" المتخصص في الشئون الصحية أن القرفة غنية بالكالسيوم والألياف والمنجنيز، وتحتوي على فوائد صحية عديدة، إلا أنها إذا تم استخدامها بشكل أكثر من اللازم خاصة في الصيف، فقد تتسبب في بعض المشاكل الصحية الخطيرة، منها :-- ارتفاع درجة حرارة الجسمتؤدي كثرة تناول القرفة إلى رفع درجة حرارة الجسم، لذا يحذر الأطباء المرضى الذين يعانون من أي التهابات من تناول كميات كبيرة من القرفة.-الحساسية

بعض الأشخاص يعانون من الحساسية، وتناولهم القرفة بكثرة يزيد من أعراضها في جريان الأنف وقرحة العيون وألم بالمعدة وتورم بالوجه واليدين وكذلك الشعور بالغثيان.

وقد تتطور أعراض الحساسية لزيت القرفة لتصل إلى ضيق التنفس والشعور بالدوار وكذلك الانخفاض المفاجئ لضغط الدم.- مشاكل في القلب

زيادة معدل ضربات القلب، من أخطر المسببات للاستهلاك المتزايد للقرفة، لذا يحذر الأطباء المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب من تناول القرفة، كما أن الاستخدام المفرط لزيت القرفة الخام، غير المخفف، يضر بالقلب أيضاً.-أثناء الحمل

تناول المرأة الحامل للقرفة غير مستحب، لأنها قد تتسبب في حدوث المخاض المبكر ويزيد من انقباضات الرحم، كما يجب الامتناع عن استنشاق زيت القرفة تمامًا طيلة فترة الحمل.- يخفض السكر في الدم

استهلاك القرفة بكثرة قد يخفض من مستوى السكر في الدم، ما قد يسبب الشعور بـ"الدوخة".-المشاكل الجلدية

تأثير زيت القرفة، غير المخفف، على الجلد يماثل تأثير مسحوق الفلفل الحار على الجلد، أي أنه يعطي إحساسًا بالحرقة.-التفاعل مع المضادات الحيوية

تعد القرفة نوعًا من أنواع المضادات الحيوية، لذلك إذا كنت تتناول أي نوع من المضادات الحيوية لعلاج مرض ما، فلا يجب عليك أن تتناول القرفة، حيث إنها قد تتفاعل مع الدواء المعالج.

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