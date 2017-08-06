هل يتم ربط حق المواطن في حصوله على بطاقة تموين بدخله الشهري؟

التحرير

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حالة جدل واسعة حول إمكانية ربط الدعم بالدخل وتبعات ذلك من شطب عدد كبير من المواطنين من الدعم التموينى، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول مستقبل الدعم بشكل عام والبطاقات التموينية بشكل خاص.

«التموين»: الأمر قيد الدراسة ولم يصدر بشأنه قرار حتى الآن

وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت تماما أن يكون معيار الدخل عاملا أساسيا الآن فى شطب مواطنين من الدعم التموينى ولكنها أكدت أن الأمر قيد الدراسة.

ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية قال إن قيمة الدخل تقع فى إطار قرار قديم جدا صادر كأحد بنود استخراج بطاقة تموينية جديدة بأن يكون راتب الفرد لا يزيد على 1500 جنيه ومعاشه لا يزيد على 1200 جنيه، ولكن الآن الأمر يتطلب انتظار الموازنة الجديدة من جهة ودراسة الأمر من جهة أخرى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه من الطبيعى أن تدرس كل حالة على حدة لإيصال الدعم لمستحقيه ووضع الفرد ومسكنه وسيارته وفاتورة استهلاكه للكهرباء وغيرها من معايير تحديد قيمة الدعم بشكل شامل، وهذا ما يدرس الآن.



لجنة العدالة الاجتماعية هى المسئولة عن تحديد قيمة الدعم

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين أن لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء قائمة على عدد من المعايير لتحديد من يستحق ومن لا يستحق الدعم والمعايير كثيرة منها استهلاك الكهرباء والسيارة وغيرها من ممتلكات الفرد.

وأشار رمضان إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية لا تعمل على الدعم التموينى فقط ولكن على الطاقة والصحة، منظومة حماية اجتماعية شاملة، وكل جهة تقدم ما لديها من دعم ثم يدرس الأمر وتحدد قيمة الدعم لكل فرد وفقا لما يستحقه، إلا أن الأمر حتى الآن لا يزال قيد الدراسة والتموين جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وشكل التنفيذ ومستقبل الدعم لا يزال قيد الدراسة.

سيتم ربط الدعم بجميع موارد الفرد وليس الدخل فقط

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الخبير الاقتصادرى وائل النحاس قال إن مستقبل الدعم فى مصر لن يرتبط فقط بالدخل، ولكنه سيحتسب وفقا لإجمالى واردات الفرد سواء كان أجرا أو سيارة أو معدل استهلاك الكهرباء أو حتى وجود تاكسي يعمل لحسابه، سيتم احتساب كل الواردات ووفقا لها، ويحتسب ما يستحقه من الدعم بشكل شامل وجزء منها الدعم التموينى.

وأضاف النحاس فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هذا كان واضحا مع قرار تحديث البطاقات التموينية، لافتا إلى أن الدعم سيتم تقسيمه على شرائح وكل شريحة تحدد بقيمة مالية وفقا لموارد الدخل الشامل.

ربط الدعم بقيمة الدخل خطوة جيدة لتحسين وضع الأكثر احتياجا إليه



الخبير الاقتصادى مدحت نافع قال إن ربط الدعم بقيمة الدخل خطوة صحيحة تلجأ إليها الدول لتحديد أحقية المواطنين من الدعم، وإيصاله لمستحقيه بشكل جيد، فالحد الأدنى للدخول هو معيار أساسى فى إدارة منظومة أكثر عدلا.

وأضاف نافع فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الوضع الاقتصادى فى مصر صعب مع وجود أزمة اقتصادية إلا أن هناك أمورا يجب أن تتم مراجعتها، ومنها على سبيل المثال حصول مواد الطاقة على نصيب الأسد من الدعم فى الموازنة، وذلك منذ عام 2005 حتى الآن، مؤكدا أن دراسة وضح وحالة كل مواطن ستكون خطوة مهمة فى طريق ترشيد الدعم بشكل عام وتحقق قدرا كبيرا من العدالة والحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن هناك 70 مليون مواطن مقيدون على بطاقات التموين يصرفون مستحقاتهم الشهرية بانتظام دون النظر إلى معايير الدخل.

وكشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ نحو 332 مليارا و727 مليون جنيه بزيادة قدرها 126 مليارا و303 ملايين جنيه.

وأن دعم السلع التموينية بلغ 63 مليارا و95 مليون جنيه، وذلك مقابل 41 مليارا و115 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2016/2017 بزيادة قدرها 21 مليارا و980 مليونا.