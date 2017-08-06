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الصحة: 33 حالة فقط مصابة بالتسمم في واقعة «بوظة الشرقية»

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الصحة: 33 حالة فقط مصابة بالتسمم في واقعة «بوظة الشرقية» الصحة: 33 حالة فقط مصابة بالتسمم في واقعة «بوظة الشرقية»

التحرير

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قال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم حجز 33 حالة بالمستشفيات نتيجة إصابتهم باشتباه في تسمم نتيجة تناول "البوظة".

أضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "هناك 91 حالة وصلت إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لكن المصاب منهم فقط باشتباه في تسمم 33 حالة"، موضحا أنه تم خروج باق الحالات المصابة بنزلات معوية بعد تماثلهم للشفاء.

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تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا، أمس السبت، من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح، بوصول مجموعة من الأشخاص، بينهم أطفال أعمارهم متفاوتة، مقيمين بقرية الربعماية، التابعة لمنيا القمح، مصابين بحالات قيء وإسهال.

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التحرير

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