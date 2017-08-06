القمامة تغزو 7 قرى بدمنهور.. والأهالي يستنجدون بالمحافظ (صور)

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اشتكى أهالى 7 قرى بمركز دمنهور وهي "المحامدة وأبو خطوة ومنشية راغب ووفرة والخزان والبيضا وسنهور القريه الأم" بالبحيرة من تراكم القمامة على الترع والمصارف، وانتشار الحشرات بشكل كثيف حتى أصبحت الحياة غير آدميه.

يقول وليد سليم أحد أهالي قرية المحامدة: إنهم "يقومون بدفع مبلغ ٤ جنيهات شهريًا على فاتورة الكهرباء كرسوم نظافة، ومازالت القمامة تغزو الترع والمصارف حتى وصلت إلى المنازل.. ولا أحد من مجالس القرى يتحرك لإزالتها، حتى أننا لم نعد نرى سيارات النظافة".

أما عماد فرج أحد أهالي قرية البيضا التابعه لمركز دمنهور، فيقول: إن "القمامة دخلت المنازل ولا يوجد أي سيارة للنظافة فى القرية وهذا يعتبر إهمالًا من مجلس القرية - حيث أن أطفالنا يتعرضون للأمراض كونهم يلعبون في الشارع بشكل يومي"، مؤكدًا أن سيارات النظافة كانت تأتي كل يومين في القريه واختفت منذ 3 أشهر.

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فيما أوضح شكري مصباح موظف بنادي سنهور، أنهم يعانون من تراكم القمامه بمحيط النادي، مستغيثًا بمحافظ البحيرة، مؤكدًا على عدم وجود سوى جرارين وعاملين فقط لخدمة 7 قرى.

من جانبه، طالب خميس عطية مدرس، المهندسة ناديه عبدة محافظ البحيرة بتغيير شركة النظافة أو تفعيلها، وخاصة أنهم يدفعون ثمن النظافه للدولة ولا يوجد خدمه نهائيًا، مشددًا على ضرورة إقالة كل مسؤول مُقصر في عمله، كونهم لا يرون المواطن الغلبان".. على حد تعبيره.

في المقابل صرحت آمال الغزال رئيسة قرية سنهور، أنه يتم مسح شامل للقمامة على طريق سنهور دسوق، أما القرى فيتم إزالة القمامة كل يومين من كل قرية، نافية صحة اختفاء سارات النظافة منذ 3 أشهر.