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سعفان يكشف مصير الشركات المتعثرة من تطبيق علاوة «القطاع الخاص»

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سعفان يكشف مصير الشركات المتعثرة من تطبيق علاوة «القطاع الخاص» سعفان يكشف مصير الشركات المتعثرة من تطبيق علاوة «القطاع الخاص»

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن كثير من شركات القطاع الخاص طبقت بالفعل العلاوة الخاصة وبحد أعلى من القرر في المبادرة التى تتبناها الوزارة، وأن الوزارة تشجع أصحاب الأعمال على السير فى نفس الطريق مراعاة للظروف الحياتية الحالية.

وأضاف سعفان، فى تصريحات صحفية بمؤتمر توقيع اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة مع ممثلي عددًا من الشركات فى الصناعات الغذائية، أن المبادرة بها شروط وأن الشركات غير القادرة أو المتعثرة معفية من المشاركة فيها، موضحًا أن المشاركة فى هذه الاتفاقيات يأتي من خلال التفاوض مع هذه الشركات ولا يوجد به إجبار أو إلزام.

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وتابع وزير القوى العاملة، أن هذه الاتفاقيات التي تنص على صرف علاوة خاصة للعمال تعطي هؤلاء العمال التشجيع الكافي للعمل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أنه إذا لم تستوفي نسبة الـ10% من التأمين التى تنص عليها الاتفاقيات شرط الحد الأدنى لهذه العلاوة البالغ 165 جنيه سيتم رفع العلاوة إلى 165 جنيه كحد أدنى.

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التحرير

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