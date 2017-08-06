توقيع بروتوكول بين «الاستثمار والكهرباء» لتطهير أرض الضبعة من الألغام

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وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ظهر الأحد، بروتوكول تعاون، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطهير إحدى قطع الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي، من الألغام، بقيمة مليوني جنيه، وذلك بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح.



كما وقعت الوزيرة، مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك للأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم الجديد بالقاهرة، اتفاقا لتوفير منحة دعم فني لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بقيمة 1.9 مليون دولار، بحضور وزير الكهرباء.



وأكدت الوزيرة أن بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطهير إحدى الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى الغربي، وتبلغ مساحتها حوالي 11 ألف فدان، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطهير الساحل الشمالي الغربي من ألغام ومخلفات الحروب، لبدء تنفيذ مشروعات قومية مهمة تساهم في الارتقاء بجودة معيشة المصريين، وتوفير فرص عمل للشباب.

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وذكرت أن محفظة التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متنوعة، وتضم القطاعات التي تشكل أولوية للمواطنين، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مثل الكهرباء والصرف الصحي، وأن الوزارة تحرص من جانبها على إيصال الخدمات للمحافظات والقرى الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن محفظة التعاون مع البنك وصلت إلى 2.7 مليار يورو لتنفيذ 47 مشروعا.

وأعلنت عن أنه سيتم توقيع الأسبوع المقبل أول اتفاق مع البنك الأوروبي لدعم القطاع الخاص بقيمة 60 مليون دولار من إجمالي 500 مليون دولار سيخصصها البنك لدعم القطاع الخاص.