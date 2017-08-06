الأهلي يُكذب تصريحات رئيس اللجنة الأوليمبية بشأن اللائحة الاسترشادية

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نفى اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تصريحات هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية في برنامج «مع شوبير»، والتي أكد فيها إن اللجنة أرسلت دعوة رسمية لإدارة القلعة الحمراء، لحضور مناقشات إعداد القانون واللائحة الاسترشادية.

وأكد شيرين شمس، في تصريحات صحفية، أنه لم يتلق أي دعوات لحضور مناقشات خاصة بقانون الرياضة أو اللائحة الاسترشادية، مشيرًا إلى أن النادي تلقى دعوتين من مجلس النواب، فقط لحضور جلستين لمناقشة شغب الملاعب فقط.

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وتحدى المدير التنفيذي للأهلي أن يظهر مسئولو اللجنة الأوليمبية أو لجنة الشباب والرياضة، أي دعوات تم إرسالها له أو للنادي الأهلي.