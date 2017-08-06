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الأهلي يكشف لـ«التحرير» حقيقة تغريمه 178 مليون جنيه

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الأهلي يكشف لـ«التحرير» حقيقة تغريمه 178 مليون جنيه الأهلي يكشف لـ«التحرير» حقيقة تغريمه 178 مليون جنيه

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

أكد اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لم تتلق أي خطاب من أي جهة رسمية، بتغريمه مبلغ قدره 178 مليون جنيه، في النزاع التجاري القائم بينه وبين شركة «مسك» على فسخ التعاقد الخاص بقناة الأهلي.

وقال اللواء شيرين شمس، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا نعلم مصدر الأخبار التي يتم تداولها حاليًا عبر مواقع ووسائل الإعلام، والقضية بيننا وبين مسك سيتم تحديد جلسة للنظر فيها يوم 12 أغسطس المُقبل».

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وتابع المدير التنفيذي للأهلي في تصريحاته، أن ما يتم تسويقه حاليًا من أخبار أو مستندات تعبر عن وجهة نظر الطرف الآخر وليست تمثل حكم حقيقي.

واختتم شمس: «حتى هذه اللحظة لا يصدر أي أحكام نهائية ضدنا ولا نعرف كيف تبني وسائل الإعلام وجهة نظر أحادية في قضية ما زالت محل تدوال بين طرفي النزاع».

وكانت شركة «مسك» المسئولة عن قناة الأهلي سابقًا قد اتجهت لمقاضاة النادي بعد فسخ مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، العقد المبرم بين الطرفين من طرف واحد والتعاقد مع شركة أخرى.

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التحرير

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