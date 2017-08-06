بالمستندات.. حملة توقيعات لمناشدة الرئيس بالتدخل لإنقاذ معهد "أورام طنطا"

الغربية- مروة شاهين:

دشن عدد كبير من الأطباء والإداريين والمرضى بمعهد أورام طنطا، اليوم الأحد، حملة توقيعات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال لجنة هندسية فنية لمعاينة مبنى المعهد، وبيان ما إذا كان في حاجة لإزالة من عدمه.

كانت لجنة هندسية تابعة لجامعة عين شمس، قد أوصت بضرورة إزالة المبنى، حفاظًا على أرواح العاملين والمرضى.

تقول فائقة أبو زيد، مسئولة شئون المرضى بالمركز، إن ظروفها الأسرية والاجتماعية لا تسمح لها بالعمل خارج طنطا، عند نقل المعهد، بجانب أنها لا تستطيع تحمل تكلفة المواصلات في ظل عدم وجود بدلات لذلك.

وتؤكد الدكتورة مها خلف، مدير معهد الأورام بطنطا، أن المعاينة الهندسية للمعهد بدأت منذ عام 2007، لترميمه وتوسعته لصغر حجمه، واعتمدت خطة توسعة طابقين إضافيين، وجرى التصديق عليها من قبل الوزارة، وحددت ميزانية للتطوير، تجاوزت 20 مليون جنيه في بداية 2017.

وتضيف "مها خلف" أنها فوجئت باللجنة الهندسية التابعة للمكتب الهندسي بجامعة عين شمس تعاين المركز، يوم الخميس الماضي، وتكتب تقريرًا أن "المبني آيل للسقوط"، ولا تتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة المرضي والعاملين ويجب إخلاؤه.

كان اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أصدر تعليماته للدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إخلاء مبنى مركز الأورام، بعد التقرير الذي أعدة المركز الاستشاري بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ونقلهم إلى مستشفي كفر الزيات العام، حفاظًا على حياة المرضى.

قرار محافظ الغربية قوبل برفض كبير من قبل الأطباء والمرضي والعاملين بالمعهد، ما دفعهم لتدشين حملة توقيعات، للمطالبة باخذ الرأي الفني للهيئة الهنسية بالقوات المسلحة قبل البدء في عمليات إخلاء المبنى.