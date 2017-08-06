"القرية الفرعونية": متحف السعودية كان مؤقتًا وانتهى

كتبت- نسمة فرج:

قال وائل سمير، نائب مدير عام القرية الفرعونية، إن القرية الفرعونية أقامت متحفًا مؤقتًا لدولة السعودية وانتهى منذ أيام، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به القرية حتى يستطيع الزائر الإلمام الشامل بالتاريخ المصري والحضارات والثقافات العالمية بكافة جوانبها.

وأوضح سمير- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تم التنويه بافتتاح القرية لأربع متاحف عربية و هم لبنان والامارات والكويت والسعودية مشيرًا إلى أن قد سبق المعارض العربية معارض أجنبية في نفس القاعة.

وأضاف نائب مدير القرية الفرعونية، أن القرية تستضيف سفراء بعض الدول الأجنبية والعربية، حيث يتم عمل معرض مؤقت للدولة صاحبة الاستضافة يستمر لمدة 10 أيام متتالية، ويتم فيها عرض بعض الحضارات التى تحملها الدولة.

وأوضح وائل سمير أن المعرض تناول تاريخ السعودية، ودور المرأة في المجتمع السعودي، ودور الحكام في الأسرة المالكة، وتناول كتب ومجسمات صغيرة الحجم للحرمين الشريفين، والزي السعودي.

يشار إلى أن القرية الفرعونية أنشئت عام 1974، حينما بدأ الدكتور، حسن رجب، في تحويل جزيرة يعقوب بالجيزة، إلى نموذج متطابق مع حياة المصريين القدماء، من خلال مجسمات ومشاهد تمثيلية لهذه الحضارة. كما تتضمن القرية 15 متحفا تعرض العديد من مراحل تاريخ مصر الحديث، من بينها متحف للرئيسين السابقين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات.