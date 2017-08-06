أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"القرية الفرعونية": متحف السعودية كان مؤقتًا وانتهى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"القرية الفرعونية": متحف كان مؤقتًا وانتهى

02:49 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتبت- نسمة فرج:

قال وائل سمير، نائب مدير عام القرية الفرعونية، إن القرية الفرعونية أقامت متحفًا مؤقتًا لدولة السعودية وانتهى منذ أيام، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به القرية حتى يستطيع الزائر الإلمام الشامل بالتاريخ المصري والحضارات والثقافات العالمية بكافة جوانبها.

وأوضح سمير- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تم التنويه بافتتاح القرية لأربع متاحف عربية و هم لبنان والامارات والكويت والسعودية مشيرًا إلى أن قد سبق المعارض العربية معارض أجنبية في نفس القاعة.

وأضاف نائب مدير القرية الفرعونية، أن القرية تستضيف سفراء بعض الدول الأجنبية والعربية، حيث يتم عمل معرض مؤقت للدولة صاحبة الاستضافة يستمر لمدة 10 أيام متتالية، ويتم فيها عرض بعض الحضارات التى تحملها الدولة.

وأوضح وائل سمير أن المعرض تناول تاريخ السعودية، ودور المرأة في المجتمع السعودي، ودور الحكام في الأسرة المالكة، وتناول كتب ومجسمات صغيرة الحجم للحرمين الشريفين، والزي السعودي.

يشار إلى أن القرية الفرعونية أنشئت عام 1974، حينما بدأ الدكتور، حسن رجب، في تحويل جزيرة يعقوب بالجيزة، إلى نموذج متطابق مع حياة المصريين القدماء، من خلال مجسمات ومشاهد تمثيلية لهذه الحضارة. كما تتضمن القرية 15 متحفا تعرض العديد من مراحل تاريخ الحديث، من بينها متحف للرئيسين السابقين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القرية الفرعونية تفتتح متحف بطرس غالي في حضور البابا تواضروس

    أخبار

  • الفقي: بطرس غالي نموذج للوحدة الوطنية التي لم تفرق بين مسلم ومسيحي

    أخبار

  • افتتاح متحف بطرس غالي بالقرية الفرعونية منتصف أكتوبر

    أخبار

إعلان

52f75e1b59.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين