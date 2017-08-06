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غدًا.. قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة نصر لمدة 16 ساعة

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مصراوي Masrawy

غدًا.. قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة نصر لمدة 16 ساعة

02:45 م الأحد 06 أغسطس 2017

غدًا.. قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة نصر لمدة 16 ساعة

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة نصرة لمدة 16 ساعة متواصلة، ابتداء من الساعة 8 صباح غد الإثنين 7/8/2017 وحتى الساعة 12 مساء نفس اليوم.

وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أن قطع المياه جاء نظير قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بأعمال تحويلات خط المياه قطر 800 مم بشارع إسماعيل الفنجري والمتعارض مع أعمال كوبري محور الفنجري.

وجاءت المناطق كالتالي: (جامعة الأزهر، والمدن الجامعية بنين وبنات- امتداد رمسيس 1، 2، 3 – مقر وزارة المالية- تعاونيات الجبل الأخضر- معسكرات الآمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعي وضباط الصف- نادي الشرطة- فندق الماسة- أرض المعارض- أستاد القاهرة- قاعة المؤتمرات- الحي السادس- مستشفى حميات العباسية)، وضعفها بالحي السابع ومدينة التوفيق، وذلك لمدة 16 ساعة، ابتداءً من الساعة 8 صباح غد الاثنين 7/8/2017 وحتى الساعة 12 مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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