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الاستغناء عن الملح يهددك بنقص هذا العنصر

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مصراوي Masrawy

الاستغناء عن الملح يهددك بنقص هذا العنصر

02:42 م الأحد 06 أغسطس 2017

الاستغناء عن الملح يهددك بنقص هذا العنصر

الاستغناء عن الملح يهددك بنقص هذا العنصر

(د ب أ) - 

حذرت مجلة "إيلي" من أن الاستغناء عن الملح قد يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بنقص اليود، والذي تتمثل أعراضه في الإرهاق المستمر والعصبية واضطرابات التركيز.

وأوضحت  أن الملح يحتوي على عنصر اليود، الذي يتمتع بأهمية كبيرة للجسم؛ حيث إنه يرتبط بشكل وثيق بالغدة الدرقية، التي تعمل على أن تتم عملية الأيض على نحو سليم، فضلا عن أهميتها لنمو المخ والعظام.

وينصح خبراء التغذية بإمداد الجسم بـ 200 ملليجرام من اليود يوميا، في حين تحتاج الحامل إلى كمية أكبر.

وفي المعتاد ليست هناك حاجة لتناول مكملات اليود، حيث إن التغذية السليمة تكفي لإمداد الجسم باليود. ولهذا الغرض ينبغي الإكثار من البقوليات والأسماك البحرية والألبان والبيض وإضافة الملح اليودي إلى الطعام.

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