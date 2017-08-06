صيادون تونسيون يتصدون لسفينة ناشطين مناهضين للهجرة

تونس (أ ف ب)

تجمع عدد من صيادي الاسماك الاحد في مرفأ جرجيس في جنوب شرق تونس للتصدي لسفينة استأجرها ناشطون يمينيون متطرفون يريدون مكافحة الهجرة السرية إلى أوروبا.

وقال شمس الدين بوراسين رئيس جمعية الصيادين لوكالة فرانس برس "نتابع حركتها عبر الانترنت وهي متوجهة بنسبة 80 بالمئة إلى جرجيس" القريبة من الحدود الليبية.

وأضاف أنه إذا اقتربت السفينة من المرفأ "فستغلق القناة التي تستخدم للمؤن. هذا أقل الأمور نظرا لما يجري في البحر المتوسط وموت العديد من المسلمين والأفارقة".

وقال مسؤول في جرجيس لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "كيف؟ ان نسمح للعنصريين بدخول هذا المكان امر لن يحدث ابدا".

وكانت المنظمة غير الحكومية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبرت السبت عن معارضتها "لرسو السفينة سي ستار في المرافىء التونسية" ودعت "الحكومة الى عدم التعاون مع طاقمها العنصري والخطير".

وكانت الشبكة الاوروبية "جيل الهوية" وخصوصا فروعها الفرنسي والايطالي والنمسوي والالماني استأجرت السفينة في اطار عمليتها "لندافع عن اوروبا" (ديفيند يوروب) لاعتراض السفن واعادة المهاجرين الذين يريدون التوجه الى اوروبا على متنها، على القضاء.

ويعتبر خفر السواحل الايطالي ان ليبيا ليست "ملاذا آمنا" بموجب قانون البحار وتنظم باستمرار نقل المهاجرين الذين يتم انقاذهم الى ايطاليا.