جماعة الشباب تبث مقطع فيديو لإعدام جندي كيني

مقديشو (د ب أ)

بثت جماعة "الشباب" الصومالية مقطع فيديو، يظهر إعدام جندي كيني أسير، فيما توصف بأنها محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الكينية التي تجرى يوم الثلاثاء المقبل، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم الاحد.

وذكرت مجموعة (سايت) للاستخبارات، التي تراقب المنظمات المتطرفة أن جماعة الشباب بثت مقطع الفيديو، الذي يظهر مقتل الجندي، ليونارد ماينجي كيو أمس السبت.

والجماعة المتطرفة مقرها الصومال المجاورة ونفذت العشرات من الهجمات داخل كينيا، بما فيها هجمات تم تنفيذها في الاسابيع الاخيرة.

ووصفت الشباب ذلك بأنه "عقاب" لإرسال كينيا قوات إلى الصومال لمحاربة الجماعة.

وكانت جماعة الشباب قد احتجزت الجندي كيو في الصومال في كانون ثان/يناير 2016.

وفي مقطع الفيديو، ألقى الجندي باللوم على الرئيس أوهورو كينياتا وحكومته في مقتله.

من ناحية أخرى تؤكد شركة مقرها الولايات المتحدة، تعمل على جمع بيانات خاصة بالحملات الانتخابية أنه تم اعتقال مديرها التنفيذي في كينيا ويواجه الترحيل بعد العمل في الحملات الانتخابية الخاصة بالمعارضة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تشهد سباقا حاميا وتجرى الثلاثاء المقبل.