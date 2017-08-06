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القوى العاملة: القطاع الخاص يمثل 85% من الاقتصاد.. والعلاوة "واجب"- صور

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: القطاع الخاص يمثل 85% من الاقتصاد.. والعلاوة "واجب"- صور

02:18 م الأحد 06 أغسطس 2017

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كتبت- نورا ممدوح:
تصوير- أحمد طرانة:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الشركات التي وافقت على توقيع اتفاقيات لصرف علاوة القطاع الخاص، تراعي الجانب الاجتماعي في المجتمع وهو العمال.

وأضاف سعفان، خلال توقيع 5 اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة، مع ممثلي عدد من الشركات في الصناعات الغذائية، أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على العملية الانتاجية والمجتمع المصري جميعا.

وأكد الوزير، أن توقيع اتفاقية العلاوة "واجب" في هذه الفترة لأن العمال يحتاجون الدعم بشكل دائم، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل 85% من الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه لابد من زيادة الانتاجية المصرية؛ لأن المرحلة القادمة سيقوم الاقتصاد المصري على اكتاف القطاع الخاص الذي يعتبر له أهمية كبى في هذه الفترة.

وتابع سعفان: "نحتاج ان يكون هناك مناخ جديد في مختلف عما سبق يحكمه عدم وجود صراعات في هذه المرحلة وان يكون هناك توافق بين اطراف العملية الانتاجية"، مضيفًا: "إحنا بنشتغل مع كل الأطراف ونحتاج إلى ناتج إيجابي يعود على العملية الانتاجية.

ووقع الاتفاقيات كلا من شركات كوكاكولا مصر، وبيبسي كولا، ونستله، وأدخنة النخلة وشركة فيرونيري، وأيس كريم مصر مع خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية.

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