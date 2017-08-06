هاشتاج "عيد العلم" يتصدر تويتر

كتبت- عايدة رضوان:

تصدر هاشتاج "عيد العلم"، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد، بالتزامن مع الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات احتفالية عيد العلم، اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، فضلًا عن عدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية والثانوية العامة لعام 2017.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلمين أحدهما فيلم تسجيلي عن مستقبل البحث العملي في مصر.

وكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، فضلًا عن أوائل الثانوية العامة للعام 2017.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.

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