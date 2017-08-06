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بالصور- نائب وزير الإسكان يتابع تطوير المناطق غير الآمنة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور- نائب وزير الإسكان يتابع تطوير المناطق غير الآمنة بالبحيرة

02:15 م الأحد 06 أغسطس 2017

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القوى العاملة: القطاع الخاص يمثل 85% من الاقتصاد.. والعلاوة

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القوى العاملة: القطاع الخاص يمثل 85% من الاقتصاد.. والعلاوة "واجب"-

كتبت- ندى الخولي:

زار أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، محافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة نادية عبده، محافظ البحيرة، لمتابعة مشروع تطوير منطقة الكسارة غير الآمنة بمدينة رشيد، والتي كانت تعاني من ازدياد تسرب مياه الصرف الصحي والأمطار، ما أدى إلى تدهور الحالة الإنشائية للمباني بقلب المنطقة المنخفضة.

وبحسب الخطة العمرانية لتطوير المنطقة؛ تم هدم المنازل غير الآمنة بقلب المنطقة وسيتم بناء 5 عمارات سكنية جديدة في إطار المخطط التفصيلي للمنطقة، فضلا عن ردم ورفع منسوب المنطقة.

وقال درويش، إن صندوق تطوير المناطق العشوائية قد تحمل تكلفة تأجير الوحدات السكنية البديلة للأسر الموجودة بالوحدات الشاغلة الموجودة بقلب المنطقة خلال فترة إنشاء العمارات السكنية الجديدة، على أن يتم إعادة تسكينهم داخل منطقة الكسارة مرة أخرى بعد الانتهاء من التطوير وإنشاء العمارات السكنية.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع مبلغ وقدرة 21.3 مليون جنيه وتقدر مدة تنفيذ المشروع بـ 12 شهرًا.​

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