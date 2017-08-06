"صحة الأقصر" : رفع نفايات طبية خطرة عند مدخل أرمنت الرئيسي

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في الأقصر، تقرير المعاينة الخاص بإلقاء نفايات طبية خطرة على الطريق السريع الواصل بين مدخل أرمنت الرئيسي وقرية الرياينة.

وأوضح التقرير، أن اللجنة المشكّلة من القسم الوقائي بالإدارة الصحية بأرمنت والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية بالإدارة، والمسئول الإداري بالمحارق بالمديرية، عاينت الموقع وتبين وجود كمية من الأكياس الحمراء والنفايات الطبية الخطرة.

كما تبين وجود كمية من الأكياس الحمراء، تحتوي كل منها على سرنجات أسنان وأكياس دم وأجهزة محاليل جلوكوز، وأكياس دم متبقية متحللة، وملايات زرقاء اللون تستخدم في العمليات الجراحية ملوثة بالدماء الحديثة، وأنابيب عينات دم تستخدم في معامل التحاليل الطبية، وبقايا أوراق تخص أسماء بعض المعامل الخاصة بالتحاليل الطبية وبعض العلب البلاستيكية الخاصة بتحاليل البول.

وأشار مدير الطب الوقائي بمديرية صحة الأقصر، الدكتور أحمد إبراهيم يونس، إلى أنه جرى مخاطبة إدارة المحارق لإرسال سيارة النفايات الطبية إلى إدارة أرمنت، ورفع الكميات الملقاة وإرسالها إلى مجمع المحارق بمستشفى حميات الأقصر لحرقها.

كان محمد بدر، محافظ الأقصر، وجه، في وقت سابق، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهة المسئولة عن إلقاء النفايات الطبية الخطرة، على الطريق السريع الواصل بين مدخل أرمنت الرئيسي وقرية الرياينة.