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جزر رئيسية في اليابان تتأهب لمواجهة الإعصار "نورو"

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جزر رئيسية في اليابان تتأهب لمواجهة الإعصار "نورو"

02:03 م الأحد 06 أغسطس 2017

اليابان تتأهب لمواجهة الإعصار

طوكيو (د ب أ)

ذكرت السلطات اليابانية اليوم الأحد أن الإعصار "نورو" يقترب من الجزر الرئيسية في اليابان، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية جنوبي البلد.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، فإنه من المتوقع أن تصل العاصفة، الخامسة هذا الموسم، إلى جزيرة شيكوكو جنوب غربي البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم غد.

وأعلنت سلطات محلية أنه جرى إبلاغ نحو16 ألف شخص بضرورة إخلاء منازلهم في مقاطعتي فوكوكا واويتا، حيث تسببت أمطار غزيرة سقطت قبل شهر في حدوث فيضانات وانهيارات طينية، ما أسفر عن مقتل 36 شخصا وفقدان خمسة أشخاص.

وحذرت هيئة الأرصاد من الانهيارات الطينية والفيضانات والموجات العالية وارتفاع مناسيب الأنهار في كيوشو وشيكوكو.

وتم إلغاء نحو 200 رحلة جوية وبعض خدمات القطارات في كيوشو.

وذكرت الهيئة أن مركز العاصفة حتى الساعة السادسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش) كان على مسافة 40 كيلومترا من منطقة كيب توي على جزيرة كيوشو، ويتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.آتش.كيه) أن الإعصار القوى تسبب في أضرار على جزر اليابان الجنوبية أمس السبت، وتسبب في مقتل شخصين وفقدان تسعة أشخاص

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