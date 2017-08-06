اعترافات قاتل شقيقه بالزاوية الحمراء: "ذبحته.. عشان أتجوز أرملة أخويا"

كتب ـ فتحي سليمان:

قال المتهم بذبح شيقيقه في منطقة الزاوية الحمراء، إن خلافات نشبت بينهما على أولوية الزواج من أرملة شقيقهما المتوفي منذ فترة والتحريض المستمر من المجني عليه لوالده على حرمان باقي أشقائه من المعاش والميراث.

وذبح سمكري يُدعى "محمود"، وشهرته "روسيا"، 25 سنة، شقيقه "جمعة"، 44 سنة، سمكري سيارات، بمنطقة الزاوية الحمراء، بسبب خلافات بينهما، وألقت الشرطة القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأمام المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قال المتهم، إنه خطط للانتقام من شقيقه؛ حتى يفوز بالزواج من أرملة شقيقهما الثالث، وتوجه يوم الواقعة لمنزل المجني عليه بحجة معاتبته على ما بدر منه؛ وأثناء تواجدهما بالمنزل غافله وتسلل إلى المطبخ وحصل على "سكين" تعدى بها على المجني عليه بالذبح والطعن.

أضاف المتهم: "كتمت نفس أخويا وهو بيفرفر لمنعه من إحداث أصوات باستخدام قطعة قماش خوفًا من فضحي حتى تأكدت من وفاته".

تابع المتهم: "استوليت على مبلغ 3600 جنيه و3 هواتف محمولة وانتظرت بمسرح الجريمة حتى الساعة الثالثة فجرًا إلى أن خلت المنطقة من المارة خشية افتضاح الأمر وهربت".

أوضح المتهم أنه قام بشراء هاتف محمول ثمنه 2150 جنيها من متحصلات السرقة، وأنه تخلص من قطعة القماش وبها آثار دماء المجني عليه.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.