أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

317 سائحًا يحلقون في سماء الأقصر على متن 15 بالونًا طائرًا (صور)

Google+ Print
317 سائحًا يحلقون في سماء الأقصر على متن 15 بالونًا طائرًا (صور) 317 سائحًا يحلقون في سماء الأقصر على متن 15 بالونًا طائرًا (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حلّق صباح اليوم الأحد، 15 بالونًا طائرًا في سماء الأقصر، يحملون على متنهم 317 سائحًا من جنسيات مختلفة.

بالون الأقصر

وبدأ إقلاع رحلات البالون الطائر من المطار المخصص لهم بمدينة القرنة غرب الأقصر، واستمرت الرحلة نحو 45 دقيقة، استمتع من خلالها السياح بمشاهدة آثار البر الغربي ونهر النيل، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لمعبدي هابو و الرامسيوم، ومقابر وادي الملوك والملكات من سماء الأقصر.

شاهد أيضا

بالون الأقصر2

وتشهد الأقصر، في الوقت الحالي ارتفاعًا في نسبة الإقبال السياحي، مزامنة مع بدء الاستعداد للموسم الشتوي الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)