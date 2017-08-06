317 سائحًا يحلقون في سماء الأقصر على متن 15 بالونًا طائرًا (صور)

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حلّق صباح اليوم الأحد، 15 بالونًا طائرًا في سماء الأقصر، يحملون على متنهم 317 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وبدأ إقلاع رحلات البالون الطائر من المطار المخصص لهم بمدينة القرنة غرب الأقصر، واستمرت الرحلة نحو 45 دقيقة، استمتع من خلالها السياح بمشاهدة آثار البر الغربي ونهر النيل، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لمعبدي هابو و الرامسيوم، ومقابر وادي الملوك والملكات من سماء الأقصر.

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وتشهد الأقصر، في الوقت الحالي ارتفاعًا في نسبة الإقبال السياحي، مزامنة مع بدء الاستعداد للموسم الشتوي الجديد.